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Общество18 октября 2022 9:26

Во Владимирском драмтеатре необходимо менять остекление

Первая поставка стекол ожидается 1 ноября
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

Губернатор Александр Авдеев проверил ход реконструкции областного театра драмы. Сейчас строители делают стяжку на полу, восстанавливают механизмы сцены, на отдельных участках приступили к отделочным работам. По рекомендации экспертов будет увеличена проектная толщина витражного остекления фасада здания. Каркасы для него должны привезти после 20 октября. Стёкла заказаны, первая поставка ожидается 1 ноября.

- Буду следить за тем, чтобы подрядчик к зиме заменил всё остекление. Это позволит быстро и качественно проводить внутренние работы в холодный период. А сроки для нас важны – рассчитываем открыть драмтеатр раньше, чем прописано в контракте, уже к началу следующего театрального сезона, - сообщил Александр Авдеев в соцсетях.