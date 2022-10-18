Во Владимирском драмтеатре необходимо менять остекление

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Губернатор Александр Авдеев проверил ход реконструкции областного театра драмы. Сейчас строители делают стяжку на полу, восстанавливают механизмы сцены, на отдельных участках приступили к отделочным работам. По рекомендации экспертов будет увеличена проектная толщина витражного остекления фасада здания. Каркасы для него должны привезти после 20 октября. Стёкла заказаны, первая поставка ожидается 1 ноября.

- Буду следить за тем, чтобы подрядчик к зиме заменил всё остекление. Это позволит быстро и качественно проводить внутренние работы в холодный период. А сроки для нас важны – рассчитываем открыть драмтеатр раньше, чем прописано в контракте, уже к началу следующего театрального сезона, - сообщил Александр Авдеев в соцсетях.