Во Владимирской области намололи больше зерна, чем в прошлом году

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На 1 октября в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) зерна в первоначально оприходованном весе, по расчетам, намолочено 204,8 тысячи тонн, что на 28,6% больше, чем к 1 октября 2021 года. Картофеля получено больше на 0,3%, овощей больше на 0,5%. Такие данные приводит Владимирстат.

В сельхозорганизациях, где сосредоточено 93,7% площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), хлеба обмолочены на 90,2% посевных площадей (к этому времени в предыдущем году – на 80%). С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать примерно 6,5% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы).