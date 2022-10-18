Более трети родителей школьников во Владимире не нравится школьное питание

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди родителей школьников Владимира на тему определения оценки вкуса и качества блюд в школьных столовых города. И оказалось, что не всех устраивает то, чем кормят их детей.

Вкус и качество блюд в школьной столовой 26% родителей оценили на «тройку» по пятибалльной шкале, еще 28% — на «четверку». Лишь малая часть родителей пробовала еду сама, большинство же матерей и отцов ориентируются на отзывы детей: «Очень многое ребенок не ест, то бульон недосолен, то борщ состоит из свеклы и картофеля»; «Питание больше похоже на сухой паек: хлопья с молоком, пельмени, которые есть невозможно».

В отличном качестве и вкусе блюд из школьного буфета убеждены 10%. 7 процентов поставили столовой «двойку», а 1% и вовсе «единицу». Еще 13% сообщили, что их ребенок по различным причинам не ест в школе. В итоге, средняя оценка школьной еды составила 3,6 балла из 5. Матери тревожатся по поводу питания детей больше: их оценки вкуса и качества блюд чуть ниже, чем у отцов (3,3 и 3,6 балла соответственно).