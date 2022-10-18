В Муроме на один день изменится расписание электричек до Арзамаса

. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, 28 октября по техническим причинам изменится расписание двух пар поездов, курсирующих между Муромом и Арзамасом.

Расписание в этот день будет выглядеть следующим образом:

- Поезд № 6075 сообщением Арзамас 2 – Муром 1 будет отправляться в 12.13 и прибудет на конечную станцию в 14.43;

- Поезд № 6076 сообщением Муром 1 – Арзамас 2 отправится в 11.33 и прибудет на конечную станцию в 14.03;

- Поезд № 6077 сообщением Арзамас 2 – Муром 1 отправится в 16.40 и прибудет на конечную в 19.09;

- Поезд № 6078 сообщением Муром 1 – Арзамас 2 будет отправляться в 16.00 и прибудет на конечную станцию в 18.30.

Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании поездок.