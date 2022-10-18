В Муроме на один день изменится расписание электричек до Арзамаса

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Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, 28 октября по техническим причинам изменится расписание двух пар поездов, курсирующих между Муромом и Арзамасом.
Расписание в этот день будет выглядеть следующим образом:
- Поезд № 6075 сообщением Арзамас 2 – Муром 1 будет отправляться в 12.13 и прибудет на конечную станцию в 14.43;
- Поезд № 6076 сообщением Муром 1 – Арзамас 2 отправится в 11.33 и прибудет на конечную станцию в 14.03;
- Поезд № 6077 сообщением Арзамас 2 – Муром 1 отправится в 16.40 и прибудет на конечную в 19.09;
- Поезд № 6078 сообщением Муром 1 – Арзамас 2 будет отправляться в 16.00 и прибудет на конечную станцию в 18.30.
Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании поездок.