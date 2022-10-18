В Кольчугино и Владимире представители ФСБ изъяли незаконные арсеналы оружия

Фото предоставлено УФСБ России по Владимирской области.

Сразу два уголовных дела о незаконном обороте оружия доведены были до суда во Владимирской области. В Кольчугино вынесли приговор 51-летнему мужчине, причастному к незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Как сообщили в пресс-службе областного УФСБ России по Владимирской области, у мужчины в квартире обнаружили целый склад оружия. Часть оружия имело признаки «кустарной» модернизации. Силовики нашли самозарядный карабин Симонова калибра 7,62мм, автомат АК калибра 7,62мм, пистолет-пулемет Судаева калибра 7,62мм, револьвер системы «Наган», граната РГД-5, более 300 патронов различного калибра, основные части огнестрельного оружия, а также оборудование для модернизации средств поражений. На днях Кольчугинский городской суд приговорил торговца оружием к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Еще одно дело было заведено во Владимире. Здесь 50-летний мужчина изготовил несколько единиц огнестрельного оружия, которые планировал потом продать. Здесь изъяты пистолет калибра 9мм (самодельно изготовленный из охолощенного пистолета МР-371), более 250 патронов различного калибра, более 400 грамм взрывчатого вещества (бездымного пороха), основные части огнестрельного оружия, а также оборудование для модернизации средств поражений. Ему дали 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.