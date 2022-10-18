В Меленковском районе браконьеры избили и сбросили в реку полицейского

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Меленковского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту применения опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

По версии следствия, 15 августа 2021 года сотрудники линейного пункта полиции в порту Муром находились в рейде на Оке, когда заметили недалеко от деревни Елино Меленковского района двух мужчин, которые с лодки ставили сети.

Когда рыбаки подплыли к берегу, один из полицейских предъявил им удостоверение и прошел в лодку, но те вдруг отчалили, а затем столкнули стража порядка в воду и нанесли несколько ударов по голове, после чего ретировались.

Полицейский в результате получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также кровоподтек в области головы. Кроме того, ему разбили верхнюю губу.

Как выяснилось, в лодке сидели отец и сын из Муромского района, обоих вскоре задержали. В скором времени оба предстанут перед Меленковским районным судом.