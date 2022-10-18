Во Владимирской области 18 октября коронавирус подтвержден у 132 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 18 октября лабораторно подтверждено 132 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

53 случая во Владимире, 19 заболевших в Ковровском, 16 - в Гусь-Хрустальном, по 12 - в Муромском и Вязниковском районах, по 5 случаев в Кольчугинском и Суздальском районах, по 3 - в Собинском и Меленковском районах, 2 - в Петушинском, по 1 заболевшему в Судогодском районе и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 174823 случая заболевания (48779 сл. в г. Владимире, 19027 сл. в Муромском, 20736 сл. в Ковровском, 6271 сл. в Петушинском, 8535 сл. в Кольчугинском, 10830 сл. в Александровском, 7178 сл. в Юрьев-Польском, 15495 сл. в Гусь-Хрустальном, 1712 сл. в Судогодском, 3537 сл. в Собинском, 1893 сл. в г. Радужный, 5741 сл. в Киржачском, 3997 сл. в Камешковском, 3240 сл. в Гороховецком, 4518 сл. в Меленковском, 5952 сл. в Вязниковском, 6106 сл. в Суздальском, 2276 сл. в Селивановском).