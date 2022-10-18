В Петушинском районе слепого мужчину выгнали из кафе из-за собаки-поводыря

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Петушинского района провела проверку в кафе "Сытый папа", расположенном на 96 км автодороги Москва – Нижний Новгород.

Установлено, что туда пришел слепой мужчина с собакой-поводырем. При этом у него были с собой документы на специальное обучение собаки. Однако его отказались обслуживать, сообщает областная прокуратура.

Надзорное ведомство внесло предпринимателю представление. Он привлечен к административной ответственности по статье "уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг" и должен заплатить штраф.