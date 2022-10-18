В Кольчугинском районе 48 гектаров сельхозземли заросли сорняками

. Фото: Татьяна РЯБИНИНА

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на днях специалисты ведомства провели выездное обследование трех участков земли сельскохозяйственного назначения на территории Кольчугинского района.

Как выяснилось, все три участка пребывают в плохом состоянии - они заросли сорняками, в том числе полынью и пижмой, а также частично березой, осиной и ивняком.

С учетом этих фактов хозяевам участков Россельхознадзор внес предостережение о недопустимости нарушений закона. Если землю не приведут в порядок, дело может закончиться штрафом.