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Общество18 октября 2022 6:45

В Кольчугинском районе 48 гектаров сельхозземли заросли сорняками

Нарушение вскрылось региональным Управлением Россельхознадзора в ходе проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Татьяна РЯБИНИНА

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на днях специалисты ведомства провели выездное обследование трех участков земли сельскохозяйственного назначения на территории Кольчугинского района.

Как выяснилось, все три участка пребывают в плохом состоянии - они заросли сорняками, в том числе полынью и пижмой, а также частично березой, осиной и ивняком.

С учетом этих фактов хозяевам участков Россельхознадзор внес предостережение о недопустимости нарушений закона. Если землю не приведут в порядок, дело может закончиться штрафом.