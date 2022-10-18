В первые выходные по новому участку М-12 во Владимирской области проехало более 8 тысяч автомобилей

фото предоставлено компанией "Автодор"

Среднесуточная интенсивность в выходные на первом участке М-12 во Владимирской области превысила 4 тысячи автомобилей в сутки. По состоянию на 17 октября, зафиксировано 9,2 тысячи проездов через рамку взимания платы на первом пусковом комплексе 2-го этапа М-12 – от пересечения с М-7 «Волга» до развязки с дорогой на Гусь-Хрустальный.

В потоке преобладали легковые автомобили – 68% от общего количества. Большегрузов было 25%. Доля автомобилистов, которые ездили по этому платному участку федеральной дороги с транспондерами, пока составляет 30%.

Госкомпания «Автодор» напоминает, что проверить задолженность и оплатить проезд можно через мобильное приложение «Автодор», на сайте ООО «Автодор-Платные дороги», вбив номер автомобиля.

Если не оплатить проезд в течение пяти дней, Ространснадзор оформит постановление об административном правонарушении. Штраф за неоплату проезда, согласно законодательству, составляет 1,5 тысячи рублей для физического лица. Его можно аннулировать в течение 20 дней, оплатив проезд. Если упустить время, то автомобилисту придется оплатить услугу проезда и штраф.