Владимирский музей ложки вышел в финал международной премии "Мы вместе"

. Фото: Виктория СУХОВА

Социальный предприниматель Татьяна Пикунова, создатель известного Музея ложки во Владимире, стала единственным представителем региона в финале престижной Международной премии «#МЫВМЕСТЕ» с проектом «Музей ложки — здесь рады каждому».

Этот проект реализуется уже более 7 лет и направлен на создание условий для гармоничного развития и организации досуга лиц с особенными физическими возможностями, прежде всего, инвалидов по зрению. В рамках проекта разработаны многочисленные экскурсии, лекции, мастер-классы, которые проходят в музее и на выезде, изданы книги и буклеты на шрифте Брайля, собрана большая коллекция тактильных экспонатов, записаны аудиогиды.

На соискание премии в этом году было подано 31 719 заявок, из них только 112 прошли в финал. На сайте Добро.ру идет народное голосование за финалистов премии и каждый может поддержать проект «Музей ложки — здесь рады каждому».