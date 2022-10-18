После субботника во Владимире вывезли не все мешки с мусором, но власти обещают их убрать

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17 октября в мэрии Владимира подвели итоги общегородского субботника, прошедшего 15 октября. Перед его стартом городские власти делали особый акцент на оперативности вывоза мусора. Для этого даже привлекли дополнительные коммунальные машины.

на планерке главы районных администраций доложили, что собранные мешки с уличным мусором, крупногабаритные отходы, прежде всего, большие ветви после обрезки деревьев, старые автомобильные покрышки и прочий хлам постарались вывезти в субботу и воскресенье. Однако, Александр Максимов назвал несколько адресов, где лично видел неубранные мешки во время объезда города в воскресенье вечером. Главы районов пояснили, что некоторые управляющие компании выставили мешки уже после основной волны вывоза мусора, но с каждым проблемным адресом разберутся.

О невывезенном мусоре могут рассказать и владимирцы. Они могут сообщить об этом в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).