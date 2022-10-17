На мосту через Оку на М-12 во Владимирской области установили первые три пары вант

Фото пресс-службы ГК "Автодор".

На строящемся мосту через реку Оку во Владимирской области на федеральной дороге М-12 начался монтаж вантовой системы. Строители установили три пары вант длиной 49,3 метра каждая.

Всего на мосту через Оку будет смонтировано 34 пары вант – по 17 к каждому из двух пилонов. Длина самой короткой ванты составляет 39,2 метра, а самой длинной – 130,6 м. Сами ванты имеют от 9 до 60 прядей. Каждая прядь состоит из 7 проволок общим диаметром 19,2 мм.

Мост через Оку – единственный вантовый мост на строящейся дороге М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Он свяжет берега Владимирской и Нижегородской области в районе города Мурома. Протяженность сооружения – 1377,6 метра с вантовым центральным пролетом длиной 254 метра. В его возведении задействовано порядка 1000 человек и более 100 единиц техники. Работы идут круглосуточно.