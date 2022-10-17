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Происшествия17 октября 2022 13:08

В Гусь-Хрустальном районе ликвидирован пожар в частном жилом доме

Происшествие случилось утром 17 октября в деревне Починки
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.25 диспетчеры пожарной охраны приняли вызов в деревню Починки, где вспыхнул пожар в доме №11.

На место ЧП выезжали 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их приезда внутри дома наблюдался дым. Пожарные прошли внутрь, локализовали и ликвидировали пламя на площади 10 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал, в самом доме сгорела часть вещей и внутренней отделки.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причины возгорания.