В Петушках заведующая детского сада получала взятки от бизнесменов

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, заведующая одного из детских садов Петушков была признана виновной в получении взяток в значительном размере.

Петушинский районный суд установил, что в мае-июне 2017 года заведующая обратилась к представителю предпринимателя, который поставлял в детский сад продукты по ранее заключенным договорам, и потребовала передачи ей 1,5 процентов суммы от ежемесячной оплаты, как условие дальнейшего сотрудничества.

Представитель бизнеса согласился, и ничего не знавший предприниматель заключил с ней очередные контракты. После этого с августа 2017 по июль 2018 года заведующая незаконно получила от представителя бизнесмена 78311 рублей.

А в июле-августе руководитель детского сада заключила контракты с другим бизнесменом, который также поставлял продукты. Ему было выставлено условие о передаче 5 процентов от ежемесячной суммы. Таким образом, заведующая с сентября 2018 по апрель 2020 года получила 122000 рублей.

Рассмотрев уголовное дело, суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в 1 миллион 700 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года 6 месяцев.