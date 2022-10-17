Во Владимире подешевели картофель, яблоки и свинина

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В сентябре во Владимирской области годовая инфляция снизилась до 15,5% с 16,4% в августе. Динамика цен обусловлена увеличением предложения отдельных продовольственных товаров, слабой потребительской активностью и сокращением издержек производителей.

За счет высокой урожайности увеличилось предложение овощей и фруктов. Стали дешевле картофель, капуста, лук и томаты, замедлился рост цен на яблоки. Увеличение предложения импортных фруктов на фоне укрепления рубля привело к снижению цен на груши, апельсины, лимоны и виноград, а также к замедлению роста цен на бананы.

В сентябре во Владимирской области подешевела свинина, перестало расти в цене мясо кур. Животноводческая отрасль получила поддержку на государственном уровне: ограничен экспорт основной кормовой составляющей (сои и соевого шрота), предоставлены льготные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот. Российские животноводы снизили издержки на корма для сельскохозяйственных животных и птицы, нарастили производство. В итоге удешевление основного сырья для предприятий мясоперерабатывающей промышленности привело к снижению цен на пельмени, манты, равиоли, сосиски и сардельки.

«Условия производства (стоимость сырья, комплектующих, доставки) изменились, и цены должны подстроиться к этим изменениям. Цены должны быть такими, чтобы они устроили и покупателей, и поставщиков. На это требуется время. После этого инфляция придет в норму и будет находиться вблизи 4%», — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова