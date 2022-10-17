На борьбу со снегом во Владимирской области выйдут 400 единиц техники

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Этой зимой на борьбу со снегом и гололёдом во Владимирской области выйдут до 400 единиц техники, в том числе: комбинированные дорожные машины- 155 единиц, тракторы - 95 единиц, погрузчики – 67 единиц, автогрейдеры - 89 единиц, а также экскаваторы, бульдозеры и шнекороторные снегоочистители – 48 единиц.

В настоящее время готовность техники для уборки снега и расчистки дорог регионального или межмуниципального значения составляет 215 единиц (48%). Окончательное переоборудование дорожной техники для зимней уборки планируется осуществить до середины ноября.

На 20 пескобазах заготовлено 90 171 тонн песчано-соляной смеси, что составляет 56 процентов от необходимого количества, 76, 456 тысяч кубометров песка (86 процентов) и 16, 231 тысяч тонн соли (56 процентов). Оставшееся количество материалов будет поставлено до конца октября.