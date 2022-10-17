Во Владимирской области объединят несколько департаментов

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Губернатор Александр Авдеев подписал 4 Указа о системе и структуре органов исполнительной власти, тем самым переходя ко второму этапу формирования региональной модели исполнительной власти.

Напомним, что с 1 января 2023 года администрация области станет Правительством. Все департаменты преобразуются в министерства с одновременным уточнением наименования отдельных из них. Возглавят министерства министры, которые наряду с заместителями губернатора войдут в состав Правительства. В систему органов исполнительной власти входят также инспекции, которые осуществляют контрольно-надзорные функции, и представительство Правительства области при Правительстве РФ.

Учитывая смежный характер выполняемых функций, департамент ветеринарии решено присоединить к департаменту сельского хозяйства (в составе Министерства сельского хозяйства Владимирской области).

Укрупняется и департамент экономического развития путём присоединения к нему департамента регионального развития.