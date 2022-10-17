Александровская прокуратура добивается сноса заброшенного дома

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной прокуратурой города Александрова проверкой было установлено, что дом №9 по Красноармейскому переулку города Карабаново еще в 2009 году был признан аварийным, а в 2011 году всех жильцов расселили.

При этом само здание до сих пор стоит и разрушается, причем доступ в него открыт для всех желающих. В связи с этим создается угроза жизни и здоровью людей, но администрация Карабаново никаких мер по ограничению входов и консервации дома не принимает.

В связи с этим прокуратура внесла властям города представление, потребовав заключить муниципальный контракт на снос дома, а пока принять меры, чтобы доступ внутрь был закрыт. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.