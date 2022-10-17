В Муроме у покупательницы в магазине похитили кошелек из продуктовой корзины

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи муромской полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного по одному эпизоду кражи и по двум грабежам.

По версии следователей, в августе текущего года 22-летний парень из числа местных жителей украл кошелек муромлянки, который лежал в продуктовой корзине. В тот момент женщина перекладывала из нее продукты в пакет. Ущерб составил 4000 рублей.

В ходе следствия полицейским стало известно, что молодой человек причастен еще к двум преступлениям. Следователи полагают, что в первом случае парень ударил в подъезде мужчину и забрал у него сумку с деньгами и вещами, а во втором случае вырвал телефон из рук женщины, когда та разговаривала. Ущерб в ходе следствия обвиняемый возместил частично.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.