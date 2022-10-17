В 2023 году во Владимире по нацпроекту отремонтируют 14 дворов

фото городской администрации

В 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтируют 14 дворовых территорий, сообщает городская администрация.

В перечень благоустроительных работ входят асфальтирование проезжей части и тротуаров (в том числе и подходы к подъездам дома), установка лавочек и урн.

Список дворов, подлежащих ремонту: ул. Мира, 90, ул. Добросельская, 161, ул. Разина, 18, ул. Никитская, 23, ул. Никитская, 25, ул. Северная, 24, ул. В. Дуброва, 13, ул. Безыменского, 10б, мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, 18, ул. Растопчина, 39а, ул. Ново-Ямская, 23а, ул. Ново-Ямская, 2а, ул. Юбилейная, 66, ул. Б. Московская, 75б.

Напомним, что в 2022 году первоначально во Владимире планировалось отремонтировать 12 дворовых территорий. Но в итоге, благодаря полученной во время конкурсных процедур экономии, удалось благоустроить в общей сложности 16 дворовых территорий.