В Вязниковском районе медведь попал в объектив видеоловушки

Фото: кадр видео с фотоловушки Дирекции ООПТ Владимирской области

Как сообщает Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области, на территории заказника «Клязьминско-Лухский» на территории Вязниковского района был запечатлен на видео бурый медведь. Ролик изображает «хозяина леса», степенно проходящего мимо и удаляющегося в темноту.

Это уже не первый случай, когда косолапый попадает под объективы видеокамер специалистов, расставленных по заповедным чащам. Так, впервые мишку заметили здесь в 2019 году, после чего он проходил под прицелом объектива как в 2020, так и в 2021 годах. Есть основания полагать, что это не «гость региона», а косолапый, который обитает здесь постоянно.

Напомним — ранее в Госохотинспекции Владимирской области сообщили, что «своего» медведя в охотугодьях региона нет — чаще всего к нам приходят бурые гости из соседних областей, не оставаясь на лежку. Тем не менее, именно в Клязьминско-Лухском заказнике зверя никто не беспокоит, поэтому здесь он чувствует себя спокойно и вполне может оставаться на постоянное место жительства. Касается это не только медведей, но также волков и других животных.