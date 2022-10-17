В Коврове на половине Павловского моста завершен монтаж гидроизоляции

Павловский мост Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщили в компании ООО «Стройартель-НН», осуществляющей технический надзор за ходом реконструкции павловского моста в Коврове, в минувшие выходные на правой стороне объекта был полностью завершен монтаж гидроизоляции.

- Асфальт на данной стороне будет уложен до наступления холодов. Как правило, морозы начинаются уже 7 ноября, так что работы необходимо провести до этого срока, - уточнил руководитель организации Артем Стенин.

По словам Артема Стенина, на левой половине Павловского моста асфальт появится не раньше весны. В целом же работы ведутся без нареканий, согласно утвержденного проекта.

В мэрии Коврова добавили, что укладку асфальта на правой половине действительно планируют через неделю, а после установки ограждения и проведения экспертиз будет принято решение о возобновлении движения машин по отремонтированной стороне.

Напомним - путепровод, именуемый Павловским мостом, соединяет северную и южную половины Коврова, проходя над железной дорогой. Объект пришел в плохое состояние и теперь находится на реконструкции. Ее должны выполнить к ноябрю 2023 года.