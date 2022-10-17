На владимирской школе №45 установили мемориальную доску в память о погибшем в СВО Руслане Аристове

фото из группы школы №45 в ВКонтакте

14 октября в школе №45 микрорайона Энергетик прошла торжественная линейка, посвященная открытию мемориальной доски в честь гвардии сержанта Воздушно-десантных войск России, выпускника школы Руслана Вячеславовича Аристова.

Командир отделения парашютно-десантной роты 234 гвардейского десантно-штурмового полка Руслан Аристов пал смертью храбрых 22 мая этого года в зоне проведения специальной военной операции.

Руслан Арисов - участник операции по принуждению Грузии к миру, участник специальной операции в Сирийской Арабской республики, а также различных военных и контртеррористических операций. Награжден Орденом Мужества, Медалью за возвращение Крыма и Георгиевским крестом. За мужество и героизм, проявленный в ходе выполнения специальной операции на территории бывшей Украины, указом президента награжден орденом Мужества(посмертно).

В мероприятии приняли участие члены Боевого братства Владимирской области, представители администрации и депутатского корпуса, мама Руслана Вячеславовича. Валентина Алексеевна сказала, что гордится сыном, которого воспитала настоящим гражданином и патриотом, готовым защищать Родину и отдать жизнь на нее.

Память героя почтили минутой молчания