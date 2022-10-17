В Селивановском районе на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» пропало освещение

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали местные водители, освещение пропало сразу на двух участках трассы «Владимир — Муром-Арзамас»: в деревне Колычево Мошокского сельского поселения и в селе Малышево Селивановского района. Оба населенных пункта находятся буквально по соседству.

В администрации Малышевского сельского поселения уточнили, что за эти фонари отвечает Управление автомобильными дорогами Владимирской области, куда еще неделю назад направили заявку, но освещение до сих пор не сделано. Однако во «Владупрадоре», в свою очередь, заявили, что никакой заявки не получали.

- Будем разбираться, так как сообщений по этому поводу нам не поступало, - объяснил заместитель начальника отдела главного энергетика Илья Фролов.

Что касается Колычево, то там свет пропадал по объективной причине — несколько дней назад грузовик врезался в столб и повредил электрическое оборудование. Буквально в пятницу электрики полностью восстановили электроснабжение.

Когда именно восстановят свет в Малышево — покажет время, но водителям следует быть осторожнее — в полной темноте не видны знаки, ограничивающие скорость на всем протяжении села до 40 километров в час, а также плохо видны пешеходные переходы. При этом населенный пункт является крупным и очень оживленным.