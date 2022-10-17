В четырех районах Владимирской области выявили бешенство

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области на основании информации, предоставленной департаментом ветеринарии сообщает о возникновении эпизоотических очагов бешенства за последние 3 недели в 4 районах области.

В Меленковском районе заболевание установлено у домашней собаки, в Киржачском районе - у домашней кошки и дикой лисы, в Петушинском районе - у дикой лисы и в Гороховецком районе - у енотовидной собаки.

Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом. Возбудитель бешенства - специфический вирус, содержащийся в слюне больного животного. Заражение человека происходит при укусе и проникновении в рану слюны больного животного. енством можно и при укусе, нанесенном внешне здоровым животным.

Ситуация по бешенству среди животных во Владимирской области остается напряженной, активизация природных очагов приводит к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных, что, в свою очередь, повышает риск инфицирования людей.

К слову, с 2016 года наш регион стал единственным в стране, где охотникам начали платить 1000 рублей за голову добытой лисицы. Вознаграждение выплачивается, если охотник принес зверя на ветеринарную станцию.