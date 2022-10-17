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Общество17 октября 2022 6:12

В Киржачском районе восстановили электричество для 2 тысяч человек

Произошла поломка на двух воздушных линиях
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 октября в Киржачском районе отключили электричество. Без света остались две тысячи человек.

По данным "Владимирэнерго", произошла поломка на двух воздушных линиях. Для ремонта выехали бригады специалистов Киржачского РЭС. Повреждения были на участках Полигон ТБО и СНТ «Рассвет» - их отсоединили для восстановления общего электроснабжения. Проблему удалось устранить оперативно.

В компании напомнили, что многие пренебрегают техобслуживанием установок, а также подключаются самовольно - из-за чего страдают другие.