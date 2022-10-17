Александр Авдеев попросил владимирцев не раскрывать дислокацию мобилизованных

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, подводя итоги недели у себя в телеграм-канале, отдельно коснулся вопроса раскрытия данных о мобилизованных. Глава региона попросил не раскрывать данные, которые могут навредить военным.

"Просьба к родным и близким защитников: не пишите в комментариях и постах данные о месте их дислокации. Такие сведения будут играть критическую роль для наших ребят. Это информация о них для врага", написал губернатор.

Вообще все итоги недели у Александра Авдеева так или иначе касались мобилизованных. Единственным исключением стало открытие участка платной дороги М-12.

"Это 26 километров дороги, дублирующей Южный обход Владимира. В следующем году можно начинать ремонт обхода. И по современной высокоскоростной автомагистрали ездить будет безопаснее и быстрее", - написал Авдеев.