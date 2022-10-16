В Коврове нашли заблудившихся грибников

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

14 октября в Коврове потерялись сразу два грибника. Первое сообщение поступило в поисково-спасательный отряд в пять вечера - мужчина заблудился около деревни Крячково. Сообщили об этом его друзья. Дежурная смена спасателей оперативно прибыла к месту вызова и начала опрашивать заявителей. Выяснилось, что у мужчины сахарный диабет и телефон выключен.

- И вдруг, оперативный дежурный сообщает, что наш потеряшка вышел на связь через 112 и попал в Камешковский район и его сигнал поймала вышка, которая очень далеко от нас. Связь с ним прервалась, и он опять вне зоны доступа. Начали прорабатывать приблизительный маршрут, определили квадрат и начали вести работу по нему. Тут он снова вышел на связь и сообщил, что вышел на линию электропередач. Сообщили потеряшке, чтоб шел в сторону в сторону Коврова. Мужчина держался молодцом, но у него уже кружилась голова от падения сахара. Для поднятия уровня сахара он съел конфетку. Начали эвакуацию. От вызова скорой отказался. Через 20 минут мужчину передали сыну и получили команду на возвращение, - рассказал Михаил Быков, сотрудник поисково-спасательного отряда.

Второй мужчина сообщил о том, что заблудился в тот же день, но чуть позже по времени. Дежурная смена подключилась к поискам 15 октября. Мужчина был на связи со спасателями. После блужданий он вышел на делянку, на которой был установлен столб с нумерацией. В поисках также участвовал лесник, который открыл карту и показал, где находится потеряшка. Спасатели выехали на указанную точку, где и обнаружили мужчину. Он ушел от точки входа в лес на 10 километров и пробыл в лесу почти сутки.