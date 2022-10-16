Тысячи владимирцев приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

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15 октября во Владимире прошло центральное мероприятие Всероссийского дня ходьбы. В нём приняли участие тысячи жителей Владимирской области. К ним присоединились профессиональные спортсмены, олимпийские чемпионы, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, главы Олимпийских комитетов 70 регионов страны. Возглавил массовый заход губернатор Александр Авдеев. Участники масштабной акции прошли символический километр здоровья пешком по центру древнего Владимира – от Театральной до Соборной площади.

«Сегодняшний маршрут – самый живописный за последнее время. С огромным удовольствием прошли эту символическую дистанцию по древнему прекрасному Владимиру», - поделился впечатлениями Станислав Поздняков.

В рамках Дня ходьбы наградили спортсменов и любителей спорта. Губернатор передал Благодарность Президента Российской Федерации тренеру областной Спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Денису Красильникову. Он удостоен высокой награды за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в японском Токио. Также ряду жителей региона вручили золотые знаки ГТО - за успешное выполнение нормативов испытаний.

Кроме того, отметили самого возрастного, юного, креативного и упорного участника Дня ходьбы, самую спортивную семью, детский сад, класс и коллектив.