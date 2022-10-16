Прокуроры помогли жительнице Собинского района получить лекарства от глаукомы

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Собинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению жительницы района по вопросу защиты её права на льготное лекарственное обеспечение.

Было установлено, что заявительница наблюдается в ГБУЗ ВО «Собинская РБ» с диагнозом «глаукома глаз». Поставленный диагноз требует регулярного приема лекарств, которыми обратившаяся должна быть обеспечена на бесплатной основе.

В январе-марте текущего года женщине неоднократно выписывались рецепты для прохождения эффективного лечения. Однако пациентка не была своевременно обеспечена выписанными ей лекарствами бесплатно, рецепты находились на отсроченном обслуживании в аптечном пункте.

Чтобы не прерывать курс лечения, пенсионерка вынуждена была приобретать лекарства за счет собственных средств.

По результатам проверки прокуратурой в Собинский городской суд направлено исковое заявление к департаменту здравоохранения региона, ГБУЗ ВО «Собинская РБ», чтобы они обеспечили женщину лекарствами, а также компенсировали ей потраченные средства на лекарства. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.

Сейчас женщина обеспечена лекарствами для продолжения курса лечения.