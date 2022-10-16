Во Владимирской области 16 октября коронавирусом заболел 151 человек

. Фото: Ксения Высотина

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 октября 2022 года лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 45 сл. в г.Владимире, 11 сл. в Муромском, 20 сл. в Ковровском, 4 сл. в Петушинском, 6 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Александровском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Киржачском, 6 сл. в Камешковском, 4 сл. в Гороховецком, 9 сл. в Меленковском, 7 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 175547 случаев заболевания (48689 сл. в г. Владимире, 19007 сл. в Муромском, 20686 сл. в Ковровском, 6259 сл. в Петушинском, 8526 сл. в Кольчугинском, 10822 сл. в Александровском, 7176 сл. в Юрьев-Польском, 15460 сл. в Гусь-Хрустальном, 1711 сл. в Судогодском, 3532 сл. в Собинском, 1891 сл. в г. Радужный, 5729 сл. в Киржачском, 3994 сл. в Камешковском, 3240 сл. в Гороховецком, 4511 сл. в Меленковском, 5938 сл. в Вязниковском, 6101 сл. в Суздальском, 2275 сл. в Селивановском).