Во Владимире синоптики обещают похолодание в начале рабочей недели

Фото с сайта pexels.com. Автор - Andrea Piacquadio.

Владимирские синоптики обещают региону сильный ветер, но ясную погоду. Впрочем, погода без дождей продлится недолго. Ветер, скорее всего, принесет смену погоды уже во вторник.

А пока синоптики говорят, что в ближайшие сутки владимирцев ожидает небольшое похолодание. Температура будет колебаться от +4 до +10 градусов. Что касается ветра, то его порывы будут достигать 20 метров в секунду. В итоге, ко вторнику погода испортится. И регион снова ждут дожди в течение нескольких дней.

Кстати, долгосрочный прогноз на портале "Гисметео" интересен тем, что первого снега не предвидится не только в октябре, но даже и в первой половине ноября.