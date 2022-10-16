На субботнике во Владимире собрали больше 400 тонн мусора

фото с сайта городской администрации

Во Владимире завершился общегородской субботник. Большая генеральная уборка прошла не только в центре Владимира, в парках и скверах, но и в спальных районах, на выездах из города, в зеленых зонах и возле водоемов, в том числе в отдельных микрорайонах и присоединенных территориях. Управление ЖКХ совместно с управляющими организациями и жителями провели субботники во дворах многоквартирных домов.

«Центр управления городскими дорогами» продолжает вывоз собранного мусора: сухих веток, опавшей листвы и прочего уличного хлама. Вывоз мусора, обычный объем которого превышает 400 тонн, будет проводиться круглосуточно «до последней машины».

17 октября на утренней оперативке в мэрии будут подведены окончательные итоги большой волонтерской уборки города Владимира.

Если неравнодушные горожане заметят, что с вывозом мусора произошла заминка, они могут сообщить об этом в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).