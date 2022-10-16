Судебные приставы защитили честь владимирской телеведущей

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Сотрудники областного управления Федеральной службы судебных приставов обязали троих человек публично опровергнуть сведения, которые порочили честь и достоинство владимирской телеведущей. Имя журналистки не называют.

Дело в том, что некоторое время назад между ведущей, двумя девушками и мужчиной произошел конфликт, который закончился публикацией «нелицеприятной информации» о журналистке в соцсетях. Тогда она обратилась в суд для восстановления своего доброго имени.

«Суд принял сторону истца и обязал взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере более 15 тысяч рублей, а также опровергнуть сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство женщины», - сообщили приставы.

Приставы возбудили исполнительное производство, которое обязывало троих фигурантов истории опубликовать в соцсетях резолютивную часть судебного решения — и таким образом опровергнуть слова в адрес журналистки.

Девушкам и мужчине за неисполнение требований суда грозила административная и уголовная ответственность. Кроме того, судебный пристав ограничил им выезд за пределы России. Меры подействовали. Виновные разместили соответствующий текст и выплатили компенсацию.