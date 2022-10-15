Александр Авдеев проверил ход строительства мелеховской больницы

.

"Стройка в Мелехово продвигается", - так оценил в своем телеграм-канале ход работ по строительству Ковровской районной больницы губернатор Александр Авдеев.

"В субботу утром заехал посмотреть, как идёт стройка Ковровской районной больницы. Мы реконструируем существующее здание и пристраиваем к нему новую часть. Был здесь неделю-две назад. С тех пор строители завершили работы по кирпичной кладке, начали устройство скатной кровли, устанавливают фасады и оконные заполнения. Ставлю подрядчику задачу закрыть тепловой контур до холодов. Должен успеть", написал глава региона.

Напомним, что районная больница реконструируется чуть ли не с нуля. Объем средств на строительство уже превышает 100 миллионов рублей.