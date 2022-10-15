Предприниматели Владимирской области собрали для мобилизованных несколько грузовиков с вещами и машинами

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Предприниматели Владимирской области собрали несколько грузовиков с вещами, продуктами и машинами для мобилизованных ребят из 33 региона, которые во вторник, 11 октября отправились из окружного учебного центра к границе. Об этом сообщает глава региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале.

"Мы помогали наладить быт ребят в учебке, предприниматели привезли им несколько грузовиков с вещами и продуктами. В эти выходные вдогонку нашим бойцам направим:

- продукты

- 500 гигиенических комплектов

- телефоны и рации

- спальники

- дождевики

- шапки

- носки

- нижнее бельё

- балаклавы

- бинты

- укрывной брезент

- квадрокоптеры

- коллиматорные прицелы

- тепловизор

- 5 моек высокого давления

- 10 дизельных пушек и т. д.

А ещё:

- 3 автомобиля «Нива»

- 3 УАЗа

- 3 квадроцикла", - написал губернатор.