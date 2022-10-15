Предприниматели Владимирской области собрали для мобилизованных несколько грузовиков с вещами и машинами

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Предприниматели Владимирской области собрали несколько грузовиков с вещами, продуктами и машинами для мобилизованных ребят из 33 региона, которые во вторник, 11 октября отправились из окружного учебного центра к границе. Об этом сообщает глава региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале.
"Мы помогали наладить быт ребят в учебке, предприниматели привезли им несколько грузовиков с вещами и продуктами. В эти выходные вдогонку нашим бойцам направим:
- продукты
- 500 гигиенических комплектов
- телефоны и рации
- спальники
- дождевики
- шапки
- носки
- нижнее бельё
- балаклавы
- бинты
- укрывной брезент
- квадрокоптеры
- коллиматорные прицелы
- тепловизор
- 5 моек высокого давления
- 10 дизельных пушек и т. д.
А ещё:
- 3 автомобиля «Нива»
- 3 УАЗа
- 3 квадроцикла", - написал губернатор.