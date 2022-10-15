Во Владимирской области 15 октября 2022 года коронавирусом заболели 167 человек

. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 октября 2022 года лабораторно подтверждено 167 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 49 сл. в г.Владимире, 9 сл. в Муромском, 28 сл. в Ковровском, 2 сл. в Петушинском, 9 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Александровском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 15 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Киржачском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Гороховецком, 11 сл. в Меленковском, 7 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 175396 случаев заболевания (48644 сл. в г. Владимире, 18996 сл. в Муромском, 20666 сл. в Ковровском, 6255 сл. в Петушинском, 8520 сл. в Кольчугинском, 10820 сл. в Александровском, 7169 сл. в Юрьев-Польском, 15444 сл. в Гусь-Хрустальном, 1710 сл. в Судогодском, 3529 сл. в Собинском, 1889 сл. в г. Радужный, 5728 сл. в Киржачском, 3988 сл. в Камешковском, 3236 сл. в Гороховецком, 4502 сл. в Меленковском, 5931 сл. в Вязниковском, 6095 сл. в Суздальском, 2274 сл. в Селивановском).