Во Владимирской области сотрудники МЧС спасли собаку, провалившуюся в колодец

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась в заброшенный колодец около деревни Демидово Судогодского района Владимирской области. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

"Собака по кличке Паса просидела 3 дня в колодце на глубине 9 метров. О помощи сотрудников МЧС попросил хозяин собаки. Сотрудники МЧС провели спасательную операцию. Паса была спасена. Оказалось, что у собаки сломана лапа. В настоящее время собака передана хозяину", написали представители ГУ МЧС России по Владимирской области.

Напомним, что в регионе спасатели регулярно выезжают на помощь животным. И в соцсетях часто появляются фотографии спасенных сотрудниками МЧС котов, собак и других животных.