Во Владимирской области открыли движение на М-12

Фото пресс-службы ГК "Автодор".

14 октября федеральные и областные чиновники открыли движение на владимирском участке трассы М-12 протяжённостью 26,1 км. Федеральные чиновники присутствовали на открытии с помощью телемоста, а непосредственно на месте ленточку перерезали глава региона Александр Авдеев и заместитель руководителя дирекции по строительству - начальник управления М-12 Юрий Кузьмин.

Общая протяженность 2 этапа строящейся трассы составляет 37,1 км – от пересечения с региональной дорогой «Волга» – «Столбищи» в Собинском районе до пересечения с федеральной автодорогой Р-132 «Золотое кольцо» (Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума) в Судогодском районе. На 2 этапе возводятся мосты через реки Ворша, Колокша и Клязьма, а также путепроводы через трассу М-7 «Волга» и железные дороги. Полностью открыть движение по этому участку планируется к концу года. Скоростной режим пока установлен в 110 км/ч.

Платить на въезде не обязательно. Либо у вас с помощью специального транспондера автоматически снимут деньги, либо у вас будет пять дней на то, чтобы заплатить за проезд на сайте "Автодора". Потом вас ждет штраф в 5000 рублей.

Движение по всем 811 км автомобильной дороги М-12 запустят в конце 2023 года.