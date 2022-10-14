В Вязниках магазин оштрафовали за незаконную продажу алкоголя

. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе рейда проверяющие заглянули в один из магазинов на территории Вязников, где обнаружили хранящиеся партии водки и вин различных наименований. При этом сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении магазина дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения Арбитражный суд Владимирской области оштрафовал торговую точку на 100 тысяч рублей.

Изъятый алкоголь был уничтожен.