В Вязниках магазин оштрафовали за незаконную продажу алкоголя

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Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе рейда проверяющие заглянули в один из магазинов на территории Вязников, где обнаружили хранящиеся партии водки и вин различных наименований. При этом сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.
По данному факту прокуратура возбудила в отношении магазина дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения Арбитражный суд Владимирской области оштрафовал торговую точку на 100 тысяч рублей.
Изъятый алкоголь был уничтожен.