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Общество14 октября 2022 14:05

В Вязниках магазин оштрафовали за незаконную продажу алкоголя

Нарушение вскрылось в ходе совместного рейда прокуроров и полицейских
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе рейда проверяющие заглянули в один из магазинов на территории Вязников, где обнаружили хранящиеся партии водки и вин различных наименований. При этом сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении магазина дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения Арбитражный суд Владимирской области оштрафовал торговую точку на 100 тысяч рублей.

Изъятый алкоголь был уничтожен.