Во Владимирской области за неделю произошло 45 дистанционных мошенничеств

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, с 6 по 12 октября в полицию поступило 45 сообщений о дистанционных мошенничествах и кражах денег с банковских карт.

В общей сумме доверчивые жители региона отдали аферистам более 7 миллионов рублей. Так, жительница Вязниковского района поверила позвонившему ей незнакомцу, который убедил ее, что для сохранности требуется перевести сбережения на некие счета, что женщина и сделала. В итоге она лишилась 800 тысяч рублей.

В Меленковском районе «липовый» сотрудник банка выманил у местной жительницы более 400 тысяч рублей под предлогом приостановки оформления кредита и перевода денег, опять же, на якобы безопасный счет.

А в Александрове женщина рассталась с 600 тысячами рублей после того, как незнакомец под видом сотрудника «финансового отдела» посоветовал ей ради получения прибыли перевести деньги на некую виртуальную площадку, что дама и сделала.

В полиции еще раз напоминают жителям Владимирской области, что все подобные предложения — не более, чем обман. Ни в коем случае нельзя переводить деньги на другие счета, не реагировать на рассказы о якобы попавших в ДТП родственниках и никогда не передавать неизвестным людям пароли и коды от своих банковских счетов.

Если у вас возникли сомнения, немедленно звоните в полицию по телефонам «02» или «102».