Владимирские гимнасты завоевали 5 медалей на всероссийских соревнованиях

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В личном многоборье на Всероссийских соревнованиях на кубок памяти заслуженного тренера СССР Н.Г. Толкачева владимирские гимнасты завоевали 5 медалей:

"Золото" у Алексея Усачева - программа МС (мужчины) и Егора Фролова - МС (юниоры)

По программе КМС: "золото" у Тимофея Акиньшина, "серебро" у Матвея Акиньшина, "бронза" у Дмитрия Суходольского.

В финальных соревнованиях в отдельных видах многоборья на Кубок памяти Н.Г. Толкачева владимирские гимнасты 25 раз поднимались на пьедестал почета, завоевав 25 медалей различного достоинства: 10 - золотых,12 - серебряных, 3 - бронзовых.

Самыми успешными для наших спортсменов оказались упражнения на кольцах. На остальных видах владимирские гимнасты завоевали в среднем по 4 медали. Всего в активе юношей по итогам выступлений на Всероссийском турнире 30 медалей различного достоинства.

Девушки владимирской гимнастической школы поддержали ребят и также принесли в копилку 5 медалей в личном многоборье! МС: "бронза" у Анастасии Агафоновой, КМС: "бронза" у Евы Еркиной.

По программе 1 спортивного разряда: "золото" у Севды Шукюровой, "серебро" у Варвары Беловой, "бронза" у Виталины Иванчук.