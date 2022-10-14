Под Муромом пожар уничтожил легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о горящей легковушке в деревне Орлово поступила диспетчерам пожарной охраны в 05.18. Вскоре на место прибыли 10 сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

Оказалось, что вызов был поздним, и к моменту приезда первых расчетов автомобиль был охвачен пламенем по всей площади. В результате огонь был локализован и ликвидирован, общая выгоревшая площадь составила 5 квадратных метров — машина сгорела полностью.

К счастью, никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.