Во Владимире продлен срок ареста экс-вице-губернатору Григорию Вишневскому

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 13 октября было рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам регионального СУ СКР о продлении срока содержания под стражей Григорию Вишневскому.

Бывший топ-чиновник обвиняется в получении взяток от представителей коммерческих организаций, а также неких услуг еще на более чем 700 тысяч рублей.

Взятки были предназначены для решения служебных вопросов с администрацией города Коврова. Также Вишневскому инкриминируют хищение более 100 тысяч рублей под видом оказания благотворительной помощи.

Защитники полагали, что экс-заместителю губернатора Владимирской области следует смягчить меру пресечения, но суд удовлетворил ходатайство следователя, и продлил срок содержания Григория Вишневского в следственном изоляторе до 14 ноября текущего года включительно. Таким образом, за решеткой он проведет ровно 12 месяцев.