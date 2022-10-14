Владимирские добровольцы,участвующие в спецоперации, получат по сто тысяч рублей

фото АВО. Автор Исаак Ландауэр

Губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале сообщил о том, что он подписал указ о единовременной выплате в сто тысяч рублей для добровольцев, участвующих в спецоперации.

- Получил от наших земляков, которые участвуют в СВО в составе добровольческих отрядов, несколько обращений с просьбой назначить им такие же единовременные выплаты по 100 тысяч рублей, как их товарищам, заключившим контракт. Парни, поддерживаю! Вы в числе первых и по зову сердца пошли защищать Родину. Настоящие мужчины и патриоты. Долг родной области – позаботиться о вас. Кроме того, мы теперь распространим выплаты на больший период. Их смогут получить добровольцы и воины, заключившие контракт не с 1 июля, как было, а с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Соответствующий указ подписан мной сегодня, - сообщил Александр Авдеев.

Как только из военкоматов будут получены списки новых претендентов на выплаты, департамент соцзащиты перечислит средства на карты. Мобилизованным выплаты от области в 100 тысяч рублей уже начали поступать.