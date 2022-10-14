В Коврове местный житель напал с ножом на подростка ради 200 рублей

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ковровский городской суд рассмотрел уголовное дело по факту разбойного нападения на подростка.

Судом установлено, что преступление было совершено на улице Сергея Лазо 27 июня текущего года. В тот день к подростку подошел мужчина, который приставил к его животу нож и потребовал передать 200 рублей.

У мальчика не было денег, поэтому он прошел к банкомату, снял наличные и отдал их разбойнику.

Сам подсудимый во время процесса вину признал полностью, но отказался давать показания. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.