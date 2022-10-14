Депутат Госдумы Хинштейн рассказал о том, что владимирский прокурор Малкин попал в ДТП

Владислав Малкин. Фото с сайта прокуратуры региона.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале назвал причины, по которым могла состояться до сих пор официально не объявленная отставка прокурора Владимирской области Владислава Малкина. Политик заявляет, что тот перед этим попал в ДТП в Москве.

"Как выясняется, прокурора подвела страсть к фальсификациям. В августе в выходной день на своей служебной машине он попал в ДТП в Москве. В случае официальной огласки — это сулило Малкину большие неприятности: в столицу он отправился инкогнито, не получив положенного разрешения от Генпрокуратуры на выезд, и, не оформляя себе и водителю командировку. Ситуация усугублялась тем, что его уже ловили за несанкционированный выезд в Краснодар. В результате — прокурор уговорил сотрудников ГИБДД не оформлять ДТП и не направлять спецсообщения, обязательного в таких ситуациях, а сам перегнал разбитую машину во Владимир, где потребовал от подчинённых сфальсифицировать документы и отремонтировать ее за счёт других служебных авто. Но шила в мешке не утаишь. Информация о его проделках дошла до руководства Генпрокуратуры. Выехавшая в регион проверка не только подтвердила эти факты, но и вскрыла многочисленные примеры других подлогов. Так, отчитываясь перед Москвой о выполнении прямых поручений Генпрокурора, стоящих на особом контроле, Малкин неоднократно фальсифицировал материалы и докладывал о нерешенных проблемах, как о решённых", анписал Хинштейн.

Официально в прокуратуре региона пока никак не комментировали данное заявление, как и возможную отставку Малкина. При этом исполняющим обязанности на сайте ведомства указан Андрей Жугин.