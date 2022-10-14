В Вязниковском районе парень из ревности ударил ножом приятеля

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Вязниковский городской суд вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, а также в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд установил, что в июне текущего года 22-летний молодой человек находился дома у приятеля, где они вместе пили спиртное.

Затем на почве ревности к сожительнице между гостем и хозяином дома начался конфликт, переросший в потасовку. В ходе перепалки гость схватил кухонный нож и дважды ударил им оппонента в грудь, а затем еще один раз в район предплечья. Мужчина остался жив. Но получил тяжелое ранение.

Также парень стащил принадлежавший хозяину телефон стоимостью 22 тысячи рублей. В ходе следствия было установлено, что за несколько дней до совершения преступления он украл другой мобильный телефон у женщины.

С учетом всех обстоятельств Вязниковский городской суд признал парня виновным и приговорил к 4 годам колонии строгого режима.