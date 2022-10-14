Парку Храповицкого передали 50 саженцев сибирского кедра

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Благотворитель из Владимира передала в дар Архитектурно-парковому комплексу усадьбы Храповицкого в Муромцево 50 саженцев четырехлетнего Сибирского кедра.

Известно, что при Храповицком дендросад занимал площадь в 40 гектаров. Здесь росли сотни пород деревьев, среди которых были десятки экзотов. Парк являлся украшением поместья. Сейчас он переживает не лучшие свои времена и, конечно, требует обновления. Своими силами сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника уже выращивают в собственном питомнике голубые ели, сосну Веймутова, пихту, а сейчас на «доращивание» туда отправились подаренные саженцы кедра сибирского. В народе его называют «царем тайги» за мощь, красоту и выносливость. Растение может жить до 500 лет.

50 «малышей» из питомника Восточной Сибири передала в дар усадьбе Валентина Федоровна Самойлова. 20 лет назад женщина переехала во Владимир из Новосибирска. Сегодня она уже на пенсии, но в память о малой родине нашла себе увлечение – сажать на Владимирской земле вечнозеленые гиганты. Вот уже 2 года она привозит саженцы этих растений, купленные на собственные средства, и предлагает их безвозмездно школам, монастырям, церквям и предприятиям нашего региона. В числе организаций, которые с готовностью откликнулись на ее предложение, Патриарший сад во Владимире, а теперь еще и Усадьба Храповицкого.

- Я 20 лет прожила в этом городе и, представляете, ничего не знала про Муромцево. Я очень люблю Суздаль, часто езжу туда полюбоваться красотой. Однажды зашла в Спасо-Евфимиев монастырь и предложила посадить свои кедры. Меня очень тепло встретила Елена Тимофеева, заведующая музея, и познакомила с агрономом комплекса Надеждой Кий. Она рассказала, что исторически в Спасе не росли такие деревья, но они были в Усадьбе Храповицкого, и там для моих кедров самое место, - рассказала Валентина Федоровна.